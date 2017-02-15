Италия

Голкипер Лацио Федерико Маркетти после полученной травмы будет находится вне игры чуть менее двух недель.

Напомним, что перед игрой с Миланом (1:1), проходящей два дня назад в рамках 24-го тура Серии А, основной голкипер Орлов Федерико Маркетти получил травму на разминке и не смог таким образом принять участие в противостоянии с россо-нери.

Через некоторое время стало известно о том, что у Маркетти выявлено подозрение на повреждение связок.

Как стало известно итальянскому изданию Football Italia, Маркетти в связи с полученной травмой будет находится вне игры около десяти дней. Таким образом, Федерико пропустит две игры в чемпионате — на выезде против Эмполи (18 февраля) и домашнюю встречу с Удинезе (26 февраля).

Маркетти уже начал лечение и отныне он будет находится под контролем медиков.

В текущем сезоне Маркетти провел за Лацио в Серии А 17 встреч.