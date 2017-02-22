Италия

В ближайшее время соглашение Наполи и полузащитника Дриса Мертенса должно быть продлено.

В нынешнем сезоне Мертенс является лидером атак неаполитанцев. На счету Дриса 16 голов и 4 ассиста в 22 матчах Серии А. Недавно президент клуба Аурелио Де Лаурентис отметил, что в некоторых компонентах бельгиец даже лучше Игуаина. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Гонсало стал лучшим бомбардиром Серии А с 36 голами.

По информации Il Mattino, Мертенс согласовал новый контракт с Наполи. Процедура продления соглашения будет завершена, когда свою подпись поставит Де Лаурентис. Сейчас президент Партенопеи находится в служебном отъезде в Лос Анджелесе. Ожидается, что о сделке объявят официально в начале марта.

Новый контракт Мертенса будет рассчитан до 2021 года.