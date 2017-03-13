Италия

Менеджер Ромы Лучано Спаллетти прокомментировал свое будущее на посту наставника римлян.

Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти поделился мнением о своей дальнейшей карьере после победы над Палермо (3:0) в Серии А.

"Если я проиграю две игры, меня уволят еще до конца сезона", — цитирует Спаллетти Football Italia.

"Мы проиграли в четырех из шести последних матчей, включая Лигу Европы и кубок Италии, а вы говорите о новом контракте? В футболе все быстро меняется. Если меня уволят, то будут правы. Рома — сильный клуб, где от вас требуют результат", — добавил итальянец.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Спаллетти достиг принципиального соглашения с Ювентусом, и летом возглавит туринскую команду. Но итальянский специалист опроверг эту информацию.