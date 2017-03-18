Италия

Экс-игрок Ювентуса Мауро Каморанези вспомнил, как Лионель Месси едва не перешел в туринский клуб.

По словам Каморанези, наставник Ювентуса Фабио Капелло следил за Месси, но хотел дождаться нужного момента, чтобы подписать игрока.

Тренер проявлял интерес к игроку еще в 2005 году, но в итоге предложения о трансфере так и не поступило.

"Капелло в то время уже видел Месси в деле, а мы нет", — вспоминает Каморанези.

"Он описал Месси, как очень разнопланового игрока. Он говорил нам, что он станет одним из лучших в мире", — рассказал экс-игрок Ювентуса.

"Капелло говорил: если молодой игрок — хороший, то мы подождем, когда он добьется чего-то, прежде чем покупать его. Даже если придется потратить больше".

"На тот момент Серия А была намного конкурентнее, самая лучшая лига в мире", — отметил аргентинец.

Стоит отметить, что Барселона намерена выплатить Месси 40 миллионов евро за продление контракта.