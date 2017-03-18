Экс-игрок Ювентуса Мауро Каморанези вспомнил, как Лионель Месси едва не перешел в туринский клуб.
Каморанези рассказал историю из прошлого, Getty Images
18 марта 2017, 14:28
По словам Каморанези, наставник Ювентуса Фабио Капелло следил за Месси, но хотел дождаться нужного момента, чтобы подписать игрока.
Тренер проявлял интерес к игроку еще в 2005 году, но в итоге предложения о трансфере так и не поступило.
"Капелло в то время уже видел Месси в деле, а мы нет", — вспоминает Каморанези.
"Он описал Месси, как очень разнопланового игрока. Он говорил нам, что он станет одним из лучших в мире", — рассказал экс-игрок Ювентуса.
"Капелло говорил: если молодой игрок — хороший, то мы подождем, когда он добьется чего-то, прежде чем покупать его. Даже если придется потратить больше".
"На тот момент Серия А была намного конкурентнее, самая лучшая лига в мире", — отметил аргентинец.
Стоит отметить, что Барселона намерена выплатить Месси 40 миллионов евро за продление контракта.