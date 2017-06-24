Италия

Миланцы не рассчитывают в новом сезоне на нападающего Габриэля Барбозу Алмейду.

Агент форварда Интера Габриэла Барбозы Вангер Рибейро, более известного как Габигол, заявил, что его клиент может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

"Интер хочет отдать Габигола в аренду и сразу несколько клубов заинтересованы в этом переходе. Это команды из Испании и Англии", — цитирует агента Габигола португальская газета Record.

Также агент опроверг информацию об интересе Порту.

"Порту? Нет, из этого клуба к нам не обращались".

В завершившемся сезоне чемпионата Италии Габигол сыграл 111 минут и забил один мяч.