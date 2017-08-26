Италия

"Красные" составят конкуренцию туринцам в борьбе за защитника Шальке Бенедикта Хеведеса.

Накануне стало известно о том, что Ювентус готов арендовать опытного немецкого бека с возможностью последующего выкупа в 10 млн евро.

Сам игрок уже успел выразить желание присоединиться к "старой синьоре", однако в ситуацию может вмешаться Ливерпуль.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Шальке не спешит заключать сделку с Ювентусом, так как ожидает, что мерсисайдцы предложат за Хеведеса вдвое больше – 20 млн евро.

В данный момент как Ливерпуль, так и Ювентус активно ведут переговоры с немецким клубом.

Не так давно Хеведес был лишен капитанской повязки в Шальке.