Представители Лацио связались с руководством Валенсии относительно потенциального трансфера Луиша Нани, сообщил итальянский журналист Ди Марцио
При этом не уточняется, планируют ли "орлы" выкупить португальца или взять в аренду на год. 
В Нани тренерский штаб и руководство Лацио видят замену для Бальде Кейта, который перебрался в Монако за 30 миллионов евро. 
Контракт Нани с Валенсией рассчитан до 30 июня 2019 года.