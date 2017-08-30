Полузащитник Валенсии Луиш Нани до закрытия трансферного окна может стать игроком Лацио.
ЛУИШ НАНИ, GETTY IMAGES
30 августа 2017, 23:14
Представители Лацио связались с руководством Валенсии относительно потенциального трансфера Луиша Нани, сообщил итальянский журналист Ди Марцио.
При этом не уточняется, планируют ли "орлы" выкупить португальца или взять в аренду на год.
В Нани тренерский штаб и руководство Лацио видят замену для Бальде Кейта, который перебрался в Монако за 30 миллионов евро.
Контракт Нани с Валенсией рассчитан до 30 июня 2019 года.