Италия

Полузащитник Валенсии Луиш Нани до закрытия трансферного окна может стать игроком Лацио.

Представители Лацио связались с руководством Валенсии относительно потенциального трансфера Луиша Нани, сообщил итальянский журналист Ди Марцио.

При этом не уточняется, планируют ли "орлы" выкупить португальца или взять в аренду на год.

В Нани тренерский штаб и руководство Лацио видят замену для Бальде Кейта, который перебрался в Монако за 30 миллионов евро.

Контракт Нани с Валенсией рассчитан до 30 июня 2019 года.