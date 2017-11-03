Португалия

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, почему не вызвал Криштиану Роналду в сборную.

Сборная Португалии в ноябре проведет два товарищеских поединка против национальных команд США и Саудовской Аравии.

Ранее стал известен состав сборной, в который не попал форвард мадридского Реала Криштиану Роналду.

Сантуш в общении с журналистами опроверг слухи, что Криштиану не попал в состав команды из-за своей плохой формы и результативности в последних поединках.

"Вы что? Серьезно думаете, что это может быть причиной для того, чтобы не вызвать Роналду? Нет, это совсем не так", — цитирует Сантуша News18.

"Некоторым игрокам, в том числе Роналду, мы просто предоставили отдых. Другие просто залечивают свои травмы".

В составе сборной кроме Роналду отсутствуют такие игроки, как Рикарду Куарежма, Нани, Жоау Моутинью, Андре Гомеш и Ренату Санчеш.