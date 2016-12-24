Испания

Защитнику Атлетика из Бильбао Йераю Альваресу предстоит операцию по удалению опухоли в одном из яичек.

Стот отметить, что 21-летний центрбек является воспитанником Басков, в первой команде которых он закрепился только в нынешнем сезоне.

На специальной пресс-конференции руководство Атлетика подтвердило, что медицинские тесты выявили у Альвареса опухоль в одном из яичек.

Отмечается, что операцию по удалению этой опухоли испанец перенесет во вторник.

В текущем сезоне Альварес отыграл за Атлетик во всех турнирах 17 матчей, отметившись 2 ассистами.