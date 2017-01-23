Испания

Football.ua подводит итоги девятнадцатого тура чемпионата Испании.

Три главных претендента на титул свои матчи выиграли с разным количеством усилий. Атлетико же в Бильбао отскочил и сыграл вничью, что позволило войти в топ-4 Реал Сосьедаду. Снова неудача сопутствовала Вильярреалу. Главный итог верхней части таблицы в том, что от Реала по потерянным очкам четвертая команда отстает уже на 11 очков.

Валенсия смогла отгрести от зоны вылет, набрав 6 очков в двух турах, а вот к трио аутсайдеров подобрался Леганес. Его от Спортинга отделяют 5 баллов.

В борьбу за Пичичи снова двоевластие Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые дружно на 3 гола опережают Криштиану Роналду.

Игрок Тура

Неоднозначный, но героический тур для Висенте Иборры. Дубль и автогол при отличной игре и победе его команды в напряженном и интересном матче.

Гол тура

Два гола-близнеца Хосе Антонио Рейеса и Марка Наварро опередил выстрел Антуана Гризманна. Точный и плотный удар под штангу принес Матрасникам ничью в концовке встречи.

Неудачник тура

Серхио Асенхо, подаривший мяч Санти Мине. Негоже такому опытнейшему вратарю допускать столь смешные ошибки.

Сборная тура

Лас Пальмас – Депортиво. Восьмиминутное безумие

У Кике Сетьена практически всё получалось в матче с галисийцами, несмотря на дисциплинарные меры к Хонатану Виере, отсутствие Принса Боатенга и не лучшее настроение после разгрома от Барселоны. Роке Меса отлично справлялся на позиции не опорного хава, а более выдвинутого полузащитника, Матео Гарсия забил гол в начале встречи, но шансов отыграться было еще больше, а Депор почти не создавал угроз воротам Вараса.

Всё изменилось в середине второго тайма. Сработала турецко-румынская связка Чолака и Андоне. Флорин снова забил, при этом легко ушел от Маурисио Лемоса, чьи акции заметно упали за последние пару недель. Затем настал черед бенефиса Айтами Артилеса, который заработал две карточки и покинул поле. Лишь класс и перестройка схемы помогли Сетьену удержать хотя бы ничейный результат, а Депортиво был не против набрать хотя бы один балл. Не мудрено, ведь перед глазами галисийцев были поединки, где из-за бескомпромиссности вовсе не удавалось ничего заработать.

Герой матча. Матео Гарсия играл очень важную роль в атаке команды из-за отсутствия Боатенга и Виеры. Да и Тана вышел лишь на замену. Аргентинец был очень хорош в игре один на один, забил гол и всячески обострял игру на левом фланге.

Событие матча. Две желтые Айтами за 4 минуты. Это при том, что карточек до этого арбитр вовсе никому не показывал.

Эспаньол – Гранада. Фестиваль красивых ударов

Практически не было никаких сомнений в том, что Эспаньол свои 3 очка дома с Гранадой возьмет. Оставалось лишь предполагать, Попугайчики отнесутся к делу прагматично, или же захотят с таким соперником сыграть красиво. Почему бы и нет? Соперник вполне позволяет разыгрывать мяч, атаковать по центру, слаб при возвращении в оборону.

Перекитос уверенно прижали Насридов к своим воротам и быстро начали создавать моменты. Второй стал голевым. Ветеран Рейес пальнул в дальний угол. Но затем порадовали публику Андреас Перейра и Бога. Арендованный у Челси француз пробежал мимо мяча, а взятый напрокат у Ман Юнайтед бразилец пробил под подпрыгнувшей стенкой. Очень эффектно и эффективно. Но на результате это не отразилось. Эспаньол быстренько вернул всё на свои места, а Марк Наварро в дебютном своем матче скопировал результативный удар Рейеса. Разве мог 21-летний Марк мечтать о таком дебюте?

Артем Кравец, хоть и отыграл все 90 с гаком минут, результативными действиями не порадовал. По воротам украинец не бил, но отдал две заостряющие передачи, а также был неплох, когда помогал защите.

Герой матча. Хосе Антонио Рейес не так часто выходит с первых минут, но на этот раз был очень полезен: гол и голевая передача в его активе.

Событие матча. Шикарный розыгрыш штрафного от молодых талантов из Гранады.

Реал – Малага. Результативный рекорд Рамоса

Во втором и третьем своем сезоне в Реале Серхио забивал по 5 голов в Примере. Это был его личный рекорд. Ровно на экваторе чемпионата капитан забил уже 6 мячей. Его голы невероятно важны для Сливочных в текущем сезоне. Не исключением стал и домашний поединок с Малагой. Аутсайдеры, пропустившие 10 голов в последних трех встречах, давали бой Реалу, а Идрис Камени снова творил чудеса в рамке, как и полтора года назад. Ничего не смог он поделать только со стандартами, где Тони Кроос постоянно находил капитана.

Но могла Малага и сравнять счет. После гола Хуанпи был отличный момент у Чори Кастро, но Реалу везло в защите, в атаке страдал Роналду, давненько не забивавший с игры. Камени даже едва не привез гол в свои ворота после передачи назад, но потом мастерски справился с добиванием. Так или иначе, Сливочные взяли три очка, хотя и не так, как все ожидали.

Герой матча. Серхио Рамос и дважды ему ассистировавший Тони Кроос.

Событие матча. Травмы Марсело и Луки Модрича. В этом сезоне, кажется, уже все побывали в лазарете команды. Вот и два ключевых игрока Королевского Клуба будут месяц вне игры, что точно не радует Зинедина Зидана, жалующегося на то, что этот период является самым сложным в его сливочной тренерской карьере.

Алавес – Леганес. Пополнение в хвосте поезда

Леганес не выигрывал с ноября прошлого года, когда была обыграна Осасуна, а также потерян ряд ключевых игроков. Прогнозируемый спад наступил, но вряд ли Пепинерос ожидали такого провала. По одному очку Лега периодически набирает, но 17-е место явно говорит о том, что нужны перемены. В клубе работают над этим, прощупывая рынок и делая подписания, но ощутимых результатов пока что нет.

Алавес же был настроен взять три очка с соперником, который был им по силам. После игры Маурисио Пеллегрино заявил, что его баски сделали больше для победы, а вот его коллега Асьер Гаритано был рад ничьей. В послематчевых высказываниях мы увидели подход к данному поединку. По игре же преимущество было у Алавеса, но гости чаще били по воротам. Понятно, что статистику Леганес подтянул, пропустив второй гол, но тем показательнее поведение футболистов Алавеса, садившихся назад, словно играют они не с Леганесом, а с более серьезным коллективом. За что и получили гол после стандарта.

Герой матча. Мощный Дейверсон был королем воздуха, выиграв 10 дуэлей, но по воротам так и не пробил, хотя участвовал в голевых атаках.

Событие матча. 4 гола за весь матч для таких команд – уже огромная неожиданность и неординарное событие.

Вильярреал – Валенсия. Скорая помощь

Воро снова нашел нужные слова и решения, чтобы воскресить Валенсию в период своей очередной временной каденции у руля Лос Чес. Вильярреал же наоборот переживает период стагнации и давненько не выигрывал. Вместо ожидаемой победы Субмарины, дважды праздновавшей виктории в дерби в минувшем сезоне, зрители увидели уверенный первый тайм от Валенсии, два гола, а затем невнятные попытки Вильярреала забить хотя бы один мяч.

Перед матчем акцент делался на том, что шикарный центр полузащиты Вильярреала в составе Бруно и Тригероса не заметит разбалансированное строение Летучих Мышей. Но там появился кантерано Карлос Солер, которого железно перед данным матчем перевели в первую команду. Он наконец-то стал тем клеем, которого так не хватало Валенсии. Перес стал больше разрушать, а Парехо сыграл классическую десятку. Солер же и привнес в игру своей команды баланс, став автором первого гола. Его создателем выступил Нани, к которому вопросов по ходу сезона и так не было.

Санти Мина при Воро забил третий гол в пяти матчах. 20-летний паренек запрессинговал опытнейших Виктора Руиса и Серхио Асенхо, заставив сделать самую смешную ошибку в этом сезоне. После такого нокдауна Субмарина уже не оправилась, хотя, и контроль мяча был налажен, и Пато постоянно искал возможности для взятия ворот.

Герой матча. Карлос Солер, о чьих заслугах написано выше. Всего лишь третий матч для 20-летнего испанца и хорошая отплата за перевод в первую команду.

Событие матча. На трибунах был замечен уже работавший ранее с Валенсией Мирослав Джукич. Может, он станет очередным тренером Лос Чес?

Осасуна – Севилья. Безумие Иборры

Петар Васильевич после встречи сетовал на то, что его Осасуне помешал судья. С ним нельзя не согласиться, ведь Франко Васкес оттолкнул оппонента перед тем, как расстрелять ворота Марио, а незадолго до этого Иглесиас Вильянуэва остановил атаку Красненьких из-за мнимого офсайда. Правда, никакого вне игры не было и близко. Для Осасуны, которая хорошо играла против второй команды Испании, такое обидное поражение стало болезненным вдвойне из-за неоднозначных решений арбитра. А если вспомнить о том, что памплонцам каждый балл на вес золота…

Главными действующими лицами спектакля стали Висенте Иборра и Пабло Сарабия. Первый второй раз в сезоне оформил хет-трик. Правда, один из своих красивых голов он забил в свои ворота. Удар и мощь Иборры помогли оформить дубль в чужие ворота. Сарабия неожиданно вышел лишь во втором тайме. Хорхе Сампаоли не выпустил его вместо Витоло, отдав левый фланг Меркадо и Йоветичу, а правый – Мариано и Меркадо. Но именно действия Сарабии решили исход встречи. Пабло отдал ассист с углового, а также забил четвертый мяч. Видимо, выход Сарабии под конец встречи был одним из главных козырей Эль Профе, при надобности усиления атаки.

Герой матча. Иборра боролся в центре поля, сделал дубль, а также поразил свои ворота из-за чрезмерного желания проявить себя. Неоднозначный матч для капитана, который не так уж часто выходит в основе.

Событие матча. Странный гол Франко Васкеса. Он стал переломным, и судья мог его на засчитывать из-за описанного выше фола.

Атлетик – Атлетико. Атлеты и универсалы

Иньиго Лекуэ и Оскар Де Маркос – одни из главных универсалов Примеры. Первый легко играет на фланге обороны и атаке, что не в диковинку, а вот Де Маркос может действовать не только на флангах, но и в центре поля. Универсализм этого дуэта позволил нивелировать отсутствие главного бомбардира – Аритца Адуриса. Лекуэ точно пробил со средней дистанции, а вот Оскар ворвался в штрафную и головой расстрелял ворота Мойи. Защитники Атлетико, и так действовавшие недостаточно плотно, как того от них требовалось, вовсе проглядели Де Маркоса.

У Атлети также есть свои универсалы, но главная опция Диего Симеоне, ни разу не проигрывавшего еще Вальверде, это игроки высочайшего класса. Коке и Антуан Гризманн своими результативными действиями не оставили шансов Горке Ираисосу. Антуан причастен к обоим голам, дезориентировав в начале встречи Горку. В концовке индивидуальный класс француза принес одно очко Матрасникам, которое вряд ли греет их сердца, ведь до Реала теперь еще дальше.

Герой матча. Оскар Де Маркос успешно справлялся со своими обязанностями на правом фланге обороны. На его счету второй мяч и масса полезных действий.

Событие матча. Горка Ираисос сыграл за Атлетик 383-й матч. Выше него среди вратарей только Ирибар (614) и доведший его до основы Кармело (402).

Бетис – Спортинг Х. Попытки Зозули и Руби

Спортинг расстался со своим тренером Абелардо после 2,5 лет искренней и чистой любви. Показателен тот факт, что Фернандес отказался от солидной компенсации, которая ему причиталась при разрыве долгосрочного контракта, чем еще раз подтвердил преданность родному клубу. Да и репутацию алчного специалиста он себе никак не хотел заработать. Так или иначе, а тренирует Хихон уже Руби. И начал он сравнительно неплохо. Его Спортинг выстоял в матче с командой, которая индивидуально была сильнее и постоянно создавала моменты у ворот Куэльяра. Нельзя сказать, что эпизоды были очень опасными для Ивана. Вспомнить, хотя бы удар Зозули точно в руки вратарю.

Украинец, кстати, впервые в сезоне вышел в основном составе. Возможно, Виктор Санчес решил проверить, способен ли на что-то Роман, или же продавать его скорее, пока окно открыто. Можно сказать, что Роман сыграл, как и вся команда, не среднем уровне, но не хуже Рубена Кастро или плохо вошедшего вместо него в игру Алекса Алегрии. Свои пару ударов он сделал, отдал 8 пасов, но 2 из них – обостряющих, 4 раза залез в офсайд. Правда, на первом этаже у Романа мало что получалось.

Герой матча. Иван Куэльяр взял всё, что летело в сторону его ворот. На счету Пичу 4 сэйва.

Событие матча. Выход в основе Романа Зозули. Украинцу повезло, что травмированы сейчас Хоакин и Санабрия. Если бы забил гол, то, можно было бы сказать, что воспользовался своим шансом сполна.

Реал Сосьедад – Сельта. С мыслями про Реал, но не тот

Эдуардо Бериццо уже после матча скажет, что на следующей неделе его ждет игра жизни и смерти против Реала в Кубке Короля. Именно поэтому на Аноэту вышел откровенно второй состав Кельтов, а все лидеры остались в запасе. Действительно, Сельта имеет перевес после первого матча и очень не хочет его растерять, выдав максимум в игре против Сливочных.

А вот с Ла Реалом резервисты сыграли достойно и могли даже отскочить, реализуй свои моменты в первом тайме и забей пяткой Гвидетти в концовке. Но один решающий мяч небесно-голубые пропустили, что логично. Баски давили на ворота соперника весь второй тайм, а забить удалось после замены у Сельты, когда вышедший опорник Радойя не удержал на дальней штанге Хуанми. Впрочем, в прошлом сезоне резерв Сельты мог 0:3 от вылетевшего Райо Вальекано получить.

Герой матча. Серхио Каналес наслаждается периодом без травм и набирает форму. Против Сельты он был одним из самых заметных игроков атаки, помогая впереди Виллиану Хосе. Каналес также стал автором ассиста.

Событие матча. Практически полностью резервный состав Сельты. Шахтер вряд ли столкнется с большей частью этих игроков. Кельты в Европе наверняка сыграют всеми сильнейшими.

Эйбар – Барселона. Разгром без удовлетворения

Четыре гола и 0:10 после трех матчей Примеры с Барселоной на Ипуруа. Неутешительный итог для Эйбара, долго атаковавшего ворота каталонцев, создавшего немало моментов, но ничего во встрече так и не достигшего. А вот Барсе есть над чем подумать. Об этом сразу после встречи заявил Луис Энрике. Лучо был рад победе и тому, что появились результаты, но он считает, что команде есть, где работать, улучшать и прибавлять. Да, первый мяч прилетел после выстрела Дениса, а остальные удалось забить МСН после резких выпадов. Именно такая Барселона и выигрывала свои последние титулы. Выделить же хочется не зверское трио нападающих, а неплохую игру Умтити и достойный перфоманс от Видаля, вышедшего на замену и снова отметившегося результативным действием.

Герой матча. Луис Суарес не только забил, но и отдал голевой пас. Похоже, уругваец снова набирает лучшую форму, и за Пичич он будет бороться со всей серьезностью.

Событие матча. Травма Серхио Бускетса. Опорник вылетел на месяц и вряд ли сыграет в первом поединке против ПСЖ. Видимо, зимнего усиления Луису Энрике не избежать.

Олег Ткачук, Football.ua