Голкипер Осасуны Сальваторе Сиригу вскоре может отправиться в Осасуну.
Сальваторе Сиригу, Getty Images
30 января 2017, 19:35
Сайт Джанлуки Ди Марцио сообщает, что Сиригу может отправиться в аренду до конца сезона в Осасуну.
По информации источника, сделка близка к закрытию.
Напомним, что Севилья арендовала итальянца в конце лета, но тот, неудачно себя проявив, уселся на скамейку.
30-летний кипер в текущем сезоне сыграл всего 3 матча во всех турнирах.
В Осасуне основным кипером числится Марио Фернандес, а его конкурентом является Наузет Перес.