Испания

Голкипер Осасуны Сальваторе Сиригу вскоре может отправиться в Осасуну.

Сайт Джанлуки Ди Марцио сообщает, что Сиригу может отправиться в аренду до конца сезона в Осасуну.

По информации источника, сделка близка к закрытию.

Напомним, что Севилья арендовала итальянца в конце лета, но тот, неудачно себя проявив, уселся на скамейку.

30-летний кипер в текущем сезоне сыграл всего 3 матча во всех турнирах.

В Осасуне основным кипером числится Марио Фернандес, а его конкурентом является Наузет Перес.