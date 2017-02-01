Испания

Нападающий Бетиса Роман Зозуля продолжит карьеру в Сегунде.

Как сообщает официальный Twitter Райо Вальекано, 27-летний украинец будет выступать в составе Пчел на правах аренды до конца текущего сезона.

После 23-х туров в Сегунде в активе Райо Вальекано 25 очков и 17-е место в турнирной таблице.

Напомним, что Зозуля перешел в Бетис минувшим летом на правах свободного агента, подписав контракт на 3 года. Стать основным игроком Огурцов Роману так и не удалось.

В активе Зозули 6 матчей в Примере, но лишь 1 выход в стартовом составе. Всего он провел на поле 150 минут.