Поединок 1/2 финала Кубка Испании состоится в назначенную дату — 8 февраля.
REUTERS
06 февраля 2017, 18:43
Матч Сельты с Реалом, назначенный на воскресенье, не состоялся из-за штормов в Виго. В то же время, Алавес свой матч против хихонского Спортинга сыграл.
Клуб посчитал, что отдохнувшая Сельта таким образом получает преимущество и подал в Федерацию футбола Испании запрос о переносе встречи.
Впрочем, просьба Алавеса была отклонена и игра состоится по расписанию.
Первый матч в Виго завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится 8 февраля, начало – в 22.00 по киевскому времени.