Испания

Поединок 1/2 финала Кубка Испании состоится в назначенную дату — 8 февраля.

Матч Сельты с Реалом, назначенный на воскресенье, не состоялся из-за штормов в Виго. В то же время, Алавес свой матч против хихонского Спортинга сыграл.

Клуб посчитал, что отдохнувшая Сельта таким образом получает преимущество и подал в Федерацию футбола Испании запрос о переносе встречи.

Впрочем, просьба Алавеса была отклонена и игра состоится по расписанию.

Первый матч в Виго завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится 8 февраля, начало – в 22.00 по киевскому времени.