Испания

Представитель Романа Зозули Хосе Лоренсо не советует украинскому нападающему Бетиса возвращаться в Райо Вальекано.

Напомним, что уже сегодня форвард сборной Украины Роман Зозуля должен принять окончательное решение относительно своего будущего после скандального инцидента с переходом в Райо Вальекано.

Один из представителей Зозули Хосе Лоренсо прокомментировал данную ситуацию.

"Если атмосфера на стадионе будет такой же, как и вчера во время матча Райо Вальекано, то Роману будет практически невозможно выступать за мадридский клуб", — цитирует Лоренсо Marca.

"Это небезопасно. Был целый ряд встреч утром и вскоре будет принято официальное решение, о котором расскажут прессе".

"Я не могу советовать Зозуле переходить в Райо, ведь атмосфера там ему угрожает", — поведал представитель.