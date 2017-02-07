Испания

Сливочные достигли договоренности с американской компанией Providence Equity Partners о продаже имиджевых в интернете на десять лет.

Как информирует издание Sport Arena, Президент мадридского Реала Флорентино Перес сегодня достиг договоренности относительно сделки с американской компанией, которая принесет его детищу за последующие десять лет внушительную сумму в размере 500 миллионов евро.

Стоит отметить, что данные переговоры прошли при помощи компании Key Capital Partners, являющейся независимой финансовой фирмой для корпоративных клиентов и квалифицированных инвесторов.

Providence Equity Partners владеет четвертью маркетинговых прав всего футбольного рынка США — именно этой компании принадлежат все права на МЛС.

Таким образом, если данная сделка подтвердиться, то Реал снова станет самым богатым клубом в мире. Напомним, что недавно, Сливочные уступили пальму первенства английскому Манчестер Юнайтед.