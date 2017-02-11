Испания

Поединок против Осасуны станет для защитника Реала Серхио Рамоса юбилейным.

19-летний Серхио Рамос перешел в Реал в 2005 году из Севильи. Он стал первым испанцем, которого Флорентино Перес подписал на посту президента Реала.

Сейчас Рамос занимает 12-е место по количеству матчей за Королевский клуб.

За 499 поединков Рамос забил 66 голов, из которых 43 – головой. Серхио забивал в 12 чемпионатах Испании. В нынешней кампании на счету защитника 8 голов во всех турнирах, что лишь на 1 меньше, чем у нападающего Барселоны Неймара или его коллеги из Атлетико Кевина Гамейро.

Только Ференц Пушкаш, Рауль, Сантильяна, Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду забили больше голов в финалах за Реал, чем это делал Серхио Рамос. К слову, он забивал в двух последних для Реала финалах Лиги чемпионов, оба из которых завершились победой над Атлетико.

Матч Осасуна – Реал начнется сегодня в 21.45 по киевскому времени.