Испания

Итоговый матч Копа дель Рей между Барселоной и Алавесом по всей видимости будет сыгран на домашнем стадионе Атлетико.

Напомним, что ранее руководство Атлетико предложило Федерации футбола Испании закрепить место проведения финала национального кубка на новой арене Матрасников Ванда Метрополитано, которая откроется следующим летом.

Что же касается итогового матча нынешнего розыгрыша Кубка Испании, в котором 27 мая сойдутся Барселона и Алавес, то президент Атлетико Энрико Серезо также хочет, чтобы встреча состоялась на домашней арене мадридцев — Висенте Кальдероне.

Как информирует испанское издание AS, на данный момент ФФИ не получала других предложений по поводу места проведения встречи, поэтому кубковый финал, скорее всего, состоится именно на Висенте Кальдероне.

Сообщается, что сегодня все основные официальные лица, имеющие отношения к финалу Копа дель Рей, проведут встречу, на которой будет принято окончательное решение в данном вопросе.