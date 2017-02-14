Испания

ФИФА теоретически разрешает форварду Бетиса Роману Зозуле снова вернуться в Днепр.

AS сообщает, что ФИФА разрешила Зозуле вернуться в Днепр, в котором он начал текущий сезон.

Загвоздка заключается в том, что УЕФА запретил Днепру подписывать новых футболистов.

Сейчас Роман тренируется в составе Бетиса, но играть за вердибланкос он не может. Нет у него возможности и перейти уже в четвертый клуб по ходу сезона.

Напомним, что Зозуля в январе перебрался Райо на правах аренды, несмотря на протесты фанатов команды. Позже Райо вернул Романа обратно в Бетис, так как болельщики не могли смириться с переходом украинца, обвинив его в нацизме.

Отметим также, что игрока поддержал также президент ФФУ Андрей Павелко и выразил желание рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины.