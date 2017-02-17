Испания

Руководство Барселоны приняло решение обратиться в Спортивный арбитражный суд касательно дисквалификации нападающего Луиса Суареса на два поединка.

Напомним, Федерация футбола Испании дисквалифицировала Луиса Суарсеса на 2 матча за удаление в ответном поединке 1/2 финала Копа дель Рей против мадридского Атлетико (1:1).

Впоследствии Барселона обратилась в апелляционный комитет ФФИ с намерением добиться отмены дисквалификации, однако успехом эта попытка не увенчалась.

Как информирует официальный сайт блаугранас, теперь клуб обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

"Апелляция основывается на том факте, что Суарес не наносил удары сопернику "опрометчивым образом", как это указано в протоколе матча", — гласит заявление.

Если же апелляция клуба будет удовлетворена, то Суарес сможет принять участие в финальном матче Кубка Испании против Алавеса, который состоится 27 мая.