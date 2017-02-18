Испания

Форвард Атлетико Мадрид Кевин Гамейро отличился историческим хет-триком в Примере.

Атлетико в матче 23-го тура чемпионата Испании в гостях разгромил Спортинг со счетом 4:1.

Нападающий Матрасников Кевин Гамейро отметился тремя забитыми голами.

Как сообщает Opta, 29-летнему форвард оформил хет-трик за 4 минуты и 43 секунды. Таким образом, это лучший по скорости хет-трик в истории чемпионата Испании.

Ранее лидером по этому показателю был Давид Вилья, забивший три гола в ворота Атлетика в апреле 2006 года за 4 минуты и 47 секунд.