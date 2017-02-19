Испания

Вингер Реала Гарет Бэйл рассказал о своем возвращении после травмы лодыжки.

Бэйл провел 88 дней вне игры из-за травмы, полученной в игре с лиссабонским Спортингом в Лиге чемпионов. Вчера он появился на поле на замену в матче с Эспаньолом (2:0) и уже через 13 минут отметился голом.

"Я чувствую себя действительно хорошо. Очень рад, что вернулся на поле и помог команде голом", — отметил Гарет.

"Наши фанаты просто изумительны. Они аплодировали мне и я мог почувствовать их любовь. Мне действительно понравилось, что смог внести свой вклад в победу команды".

"Мне нужно еще пару недель, чтобы быть готовым на все 100%".

В нынешнем сезоне на счету Бэйла 6 голов и 2 ассиста в 12 матчах Ла Лиги.