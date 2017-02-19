Испания

Полузащитник Иско счастлив в Реале, однако отсутствие регулярной игровой практики может заставить его покинуть клуб.

Иско перешел в Реал в 2013 году из Малаги. Испанцу в Королевском клубе приходится довольствоваться лишь статусом игрока ротации. Так, на счету Иско лишь 11 выходов в основе из возможных 21 в нынешнем чемпионате Испании (еще 6 раз он появлялся на замену).

В СМИ то и дело возникают слухи, прочащие Иско уход из Реала. Так, этой зимой сообщали даже об интересе Барселоны, а также английских клубов.

По информации Goal, Реал намерен вернуться к вопросу с контактом хавбека в конце сезона.

"Я спокоен. Вот что для меня важно, так это играть. Карьера футболиста коротка", — заявил Иско.

"Я счастлив в Реале и оставался бы тут много лет. До конца сезона мы примем решение. На кону мое будущее".

25-летний хавбек отметился 5 голами и 5 ассистами в текущем чемпионате Испании.