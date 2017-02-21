Барселона будет иметь первоочередное право выкупа защитника Палмейраса Йерри Мины до конца чемпионата мира 2018 года.
Йерри Мина, getty Images
21 февраля 2017, 18:11
У Барселоны было право приобрести Мину за 9 млн евро до лета этого года.
Каталонцы решили отложить момент принятия решения еще на один сезон.
"Президент Палмейраса Маурисио Галиотт и исполнительный директор Алешандре Матос сейчас находятся в Барселоне. Там они согласились продлить право Барселоны на приоритетный выкуп Йерри Мины до окончания ЧМ-2018", — гласит заявление Палмейраса.
В 2016 году Мина отыграл на клубном уровне 25 матчей, отметившись 4 голами.