Испания

Защитник Арсенала Эктор Бельерин может рассмотреть возможное предложение о трансфере в Барселону.

Эктор Бельерин будет готов перейти в каталонский клуб, если летом Арсенал покинет главный тренер Арсен Венгер. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Барселона еще в прошлом году пыталась вернуть 21-летнего защитника в Испанию, однако тогда эти попытки успехом не увенчались. В ноябре прошлого года Эктор подписал со своим нынешним клубом новый долгосрочный контракт.

В текущем сезоне испанец провел 20 матчей в чемпионате Англии.

Также сообщалось, что Барселона рассматривает вариант с приобретением защитника Саутгемптона Седрика Соареса.