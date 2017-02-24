Испания
24 февраля 2017, 14:40
Годин сыграет с Барселоной
Центральный защитник Атлетико Диего Годин примет участие в матче с Барселоной в воскресенье.
Диего Годин, ESPN FC
24 февраля 2017, 14:40
Напомним, что уругваец получил травму бедра во втором матче полуфинала Копа дель Рей против Барселоны, из-за чего не играл две недели.
Капитан пропустил матчи против Сельты, хихонского Спортинга и Байера.
Ожидается, что Годин составит пару центральных защитников в матче с Барселоной вместе со своим соотечественником Хосе Хименесом, а Савич останется на скамейке запасных.
Матч Атлетико и Барселоны состоится 26 февраля в 17:15
В этом сезоне за Атлетико Диего Годин провел 31 матч, в которых забил один гол.