Напомним, что уругваец получил травму бедра во втором матче полуфинала Копа дель Рей против Барселоны, из-за чего не играл две недели.

Капитан пропустил матчи против Сельты, хихонского Спортинга и Байера.

Ожидается, что Годин составит пару центральных защитников в матче с Барселоной вместе со своим соотечественником Хосе Хименесом, а Савич останется на скамейке запасных.

Матч Атлетико и Барселоны состоится 26 февраля в 17:15

В этом сезоне за Атлетико Диего Годин провел 31 матч, в которых забил один гол.