Испания

Годин сыграет с Барселоной

Центральный защитник Атлетико Диего Годин примет участие в матче с Барселоной в воскресенье.

Диего Годин, ESPN FC

Напомним, что уругваец получил травму бедра во втором матче полуфинала Копа дель Рей против Барселоны, из-за чего не играл две недели.



Капитан пропустил матчи против Сельты, хихонского Спортинга и Байера.



Ожидается, что Годин составит пару центральных защитников в матче с Барселоной вместе со своим соотечественником Хосе Хименесом, а Савич останется на скамейке запасных.



Матч Атлетико и Барселоны состоится 26 февраля в 17:15



В этом сезоне за Атлетико Диего Годин провел 31 матч, в которых забил один гол.