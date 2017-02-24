Испания

Полузащитник Барселоны Арда Туран приступил к занятиям в основной группе Барселоны.

Турецкий футболист Барселоны Арда Туран, пропустивший две недели из-за травмы, вернулся в строй. Арда надеется, что Луис Энрике включит его в состав на поединок против Атлетико.

А вот Хавьер Маскерано восстановиться не успел и в воскресенье точно не сыграет.

Это будет последняя встреча Атлетико и Барселоны на Висенте Кальдерон. В следующем сезоне матрасники переедут на новую арену.