Испания

Защитник мадридского Реала Марсело рассказал о своих впечатлениях от игры с Лас Пальмас (3:3).

Вчера на Сантьяго Бернабею Галактикос смогли уйти от поражения в матче чемпионата против Лас Пальмас, отыграв два мяча на последних минутах поединка. Отметим, что с самого начала второго тайма Реал играл в меньшинстве из-за удаления Гарета Бэйла.

"Бэйл достаточно взрослый, чтобы позаботиться о себе. Он должен понимать, что такие вещи в футболе случаются. Нам остается надеяться, что до конца сезона подобные ситуации больше не произойдут", — сказал Марсело после матча.

"Учитывая все события игры, матч оказался сложным. Нам многое нужно улучшить, мы должны продолжить играть также, как мы делаем это всегда".

В следующем туре мадридской команде предстоит встреча с Ейбаром.