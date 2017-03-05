Испания

Отличное выступление в матче против Сельты (5:0) помогло нападающему Барселоны Лионелю Месси укрепиться в статусе одного из самых опасных игроков Ла Лиги.

Аргентинец отличился дублем во вчерашнем матче с Сельтой и теперь на счету Лионеля 23 мяча в чемпионате в этом сезоне.

Всего в текущем сезоне Блаугранас поражали ворота соперников 122 раза, а Месси был вовлечен в 42% из этих голов.

Кроме того, 29-летний нападающий лидирует в рейтинге игроков чемпионата Испании, которые смогли отличиться голом и результативной передачей в одном матче. На счету Месси 9 таких поединков.

В этом сезоне за Барселону Месси провел 37 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал 15 ассистов.