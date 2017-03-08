Испания

Капитан Реала Серхио Рамос утверждает, что праздновал голы, изображая телефонный звонок до того, как это сделал форвард Барселоны Лионель Месси.

В субботу Барселона разгромила Сельту 5:0. Лионель Месси вызвал много разговоров празднованием гола – он поднес руку к уху, будто звонил по телефону.

Сразу же появились домыслы о том, что таким образом Месси апеллировал к ситуации с продлением контракта с клубом, но позже оказалось, что Лионель посвятил это своему племяннику.

Вчера Реал обыграл Наполи 3:1, а Рамос использовал подобный жест. Журналисты не преминули спросить Серхио об этом.

"Я "звонил" задолго до Месси", — заявил Рамос.

"Я делал это еще на Камп Ноу".

Сегодня Месси будет возможность использовать и другие жесты во время празднований – если, конечно, сумеет забить в ворота ПСЖ. Барселона принимает французов на своем поле с надеждой отыграться после поражения 0:4 в первом матче.