Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан затронул тему судейства в преддверии матча 27-го тура против Бетиса.

Зинедин Зидан ответил на реакцию прессы, которая регулярно отмечает спорные решения в пользу Реала. По мнению тренера мадридцев, клуб добывает победы лишь благодаря своей игре.

"Реал Мадрид уникален. Мы знаем, что раздражаем многих людей, но это не изменится", — цитирует Зидана AFP.

"Если мы побеждаем, то это лишь из-за нашей хорошей игры. Мы не зависим от кого-то или каких-то других факторов", — намекнул тренер на то, что Реал не рассчитывает на судейские решения.

"Я не могу сказать вам, на сколько процентов рефери повлиял на исход матча Барселоны. Что меня интересует, так это наш матч с Бетисом", — отреагировал Зидан на матч Барселоны и ПСЖ в Лиге чемпионов.

"Мы уже давно не выигрывали чемпионат. Для нас это большая мотивация. Но мы не можем играть каждые три дня в одном духе, с такой же интенсивностью", — добавил тренер Реала.

Реал сыграет с Бетисом 12 марта, в 21:45 по киевскому времени.