Испания

Полузащитник Бетиса Дани Себальос рассказал о нарушении голкипера Реала Кейлора Наваса.

Кейлор Навас должен был быть удален в матче с Бетисом, Getty Images

Кейлор Навас должен был быть удален в матче с Бетисом, Getty Images

Главный судья матча между Реалом и Бетисом Матеу Лаос заявил, что должен был удалить Кейлора Наваса. Об этом рефери сказал игроку андалусской команды Дани Себальосу после матча.

Напомним, что Дарко Брашанац вышел один на один с Кейлором Навасом и голкипер сбил футболиста андалусской команды, но остался без красной карточки.

"Судья признался мне, что должен был удалить Наваса. Он знает, что был контакт, однако не показал красную карточку. Ему немного не хватило смелости", — цитирует Себальоса Marca.

Гол Рамоса принес победу Реалу в матче против Бетиса (2:1), благодаря чему Сливочные поднялись на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Они опережают Барселону на два очка, но у Галактикос есть еще игра в запасе.