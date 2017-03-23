Вингер Барселоны Неймар считает, что полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо идеально впишется в игру сине-гранатовых.
Филиппе Коутиньо и Неймар, - Getty Images
23 марта 2017, 19:43
В нынешней отборочной кампании к чемпионату мира-2018 Неймар и Коутиньо составили грозный дуэт в национальной сборной Бразилии. Во многом благодаря их усилиям в данный момент команда уверенно лидирует в своей группе.
Похоже, что Неймару нравится играть вместе с Филиппе, потому как звезда Барсы хочет объединиться с Коутиньо и на клубном уровне.
"Игрок из английской Премьер-лиги, которого я хочу видеть в Барселоне – это Коутиньо", — сказал Неймар.
"Я верю, что Филиппе именно тот футболист, который полностью впишется в стиль игры Барсы".
В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 6 голов и 5 результативных передач в 22 матчах АПЛ.