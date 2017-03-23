Испания

Вингер Барселоны Неймар считает, что полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо идеально впишется в игру сине-гранатовых.

В нынешней отборочной кампании к чемпионату мира-2018 Неймар и Коутиньо составили грозный дуэт в национальной сборной Бразилии. Во многом благодаря их усилиям в данный момент команда уверенно лидирует в своей группе.

Похоже, что Неймару нравится играть вместе с Филиппе, потому как звезда Барсы хочет объединиться с Коутиньо и на клубном уровне.

"Игрок из английской Премьер-лиги, которого я хочу видеть в Барселоне – это Коутиньо", — сказал Неймар.

"Я верю, что Филиппе именно тот футболист, который полностью впишется в стиль игры Барсы".

В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 6 голов и 5 результативных передач в 22 матчах АПЛ.