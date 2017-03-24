Полузащитник Барселоны Серхи Роберто хотел бы видеть преемником Луиса Энрике на тренерском мостике команды Хуана Карлоса Унсуэ.
ХУАН КАРЛОС УНСУЭ, ЛУИС СУАРЕС И ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, GETTY IMAGES
24 марта 2017, 20:05
Пока руководство Барселоны продолжает поиски нового главного тренера, Серхи Роберто уже сделал свой выбор. По мнению полузащитника блаугранас идеальным вариантом стал бы нынешний ассистент Луиса Энрике — Хуан Карлос Унсуэ.
"Унсуэ исповедует философию Барселоны и у него замечательные отношения со всеми ребятами, — сказал Серхи в интервью TV3. — К тому же он уже давно участвует в определении тактики на каждый конкретный матч, и его идеи всегда очень ценны. Думаю, он добьется больших высот у руля Барселоны".
49-летний Унсуэ с 2014 года занимает пост ассистента главного тренера Барсы, а до этого год проработал на аналогичной должности Сельты после того, как без особого успеха тренировал Нумансию и Расинг Сантандер.