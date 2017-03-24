Испания

Полузащитник Барселоны Серхи Роберто хотел бы видеть преемником Луиса Энрике на тренерском мостике команды Хуана Карлоса Унсуэ.

Пока руководство Барселоны продолжает поиски нового главного тренера, Серхи Роберто уже сделал свой выбор. По мнению полузащитника блаугранас идеальным вариантом стал бы нынешний ассистент Луиса Энрике — Хуан Карлос Унсуэ.

"Унсуэ исповедует философию Барселоны и у него замечательные отношения со всеми ребятами, — сказал Серхи в интервью TV3. — К тому же он уже давно участвует в определении тактики на каждый конкретный матч, и его идеи всегда очень ценны. Думаю, он добьется больших высот у руля Барселоны".

49-летний Унсуэ с 2014 года занимает пост ассистента главного тренера Барсы, а до этого год проработал на аналогичной должности Сельты после того, как без особого успеха тренировал Нумансию и Расинг Сантандер.