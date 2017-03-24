Испания

Спортивный директор Барселоны Роберт Фернандес связался с главным тренером Атлетика Бильбао Эрнесто Вальверде, предложив тому заменить Луиса Энрике.

Барселона уже связалась с Атлетиком и Эрнесто Вальверде, чтобы предложить 53-летнему испанцу занять должность главного тренера каталонского клуба со следующего сезона.

Во вторник президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу связался с президентом Атлетика Хосу Уритией, чтобы попросить разрешение на переговоры с Вальверде.

Как сообщает каталонский телеканал TV3, сейчас Барселона ожидает ответа Вальверде, которого считают фаворитом на эту должность.