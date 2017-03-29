Испания

Блаугранас считают, что четырехматчевая дисквалификация лидера сборной Аргентины Лионеля Месси за оскорбления арбитра несправедлива.

Напомним, что ФИФА приняла решение дисквалифицировать Лео на четыре матча отборочного турнира к ЧМ из-за оскорблений футболистом линейного арбитра матча Аргентина — Чили Марсело Ван Гассе.

Однако, Барселона, за которую Месси играет на протяжении всей своей карьеры, искренне негодует по поводу этого решения.

"Барселона выражает свое удивление и негодование относительно решения дисциплинарного комитета ФИФА отстранить Лионеля Месси на четыре матча", — пишет официальный сайт Барселоны.

"Клуб считает, что такое решение является абсолютно несправедливым и непропорциональным".

"Барселона хотела бы выразить свою поддержку Лео Месси, примерному игроку с точки зрения поведения как на футбольном поле, так и за его пределами".

Отметим, что без Месси Аргентина проиграла матч групповой стадии отбора на ЧМ Боливии (0:2).

