Испания

Полузащитник дортмундской Боруссии Эмре Мор мечтает в будущем оказаться в мадридском Реале.

Летом прошлого года Эмре Мор стал футболистом дортмундской Боруссии. Ранее он защищал цвета датского Нордшелланда.

Действующее соглашение игрока сборной Турции со Шмелями рассчитано до лета 2021 года, а в текущем сезоне одаренный 19-летний игрок провел за свой коллектив 15 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

В интервью турецкому изданию Hurriyet Эмре Мор рассказал о своей заветной мечте.

"Я хочу играть за Реал и стать звездой. Это моя мечта", — сказал полузащитник.

