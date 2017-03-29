Испания

Защитник Севильи Клеман Ленгле может стать первым подписанием Рамона Мончи в качестве спортивного директора Ромы.

Мончи работает в Севилье с далекого 2000-го года, но, похоже, что его период в Испании подходит к концу.

На данный момент о его переезде в Рим официально объявлено не было, однако в том, что Рамон будет работать в Роме, сомнений нет ни у кого. При этом уже сейчас специалист планирует приобрести игрока Севильи, забрав его с собой в Италию.

Мончи нацелился на 21-летнего бека Клемана Ленгле. В нынешнем сезоне на счету Клемана всего 7 игр за Севилью в чемпионате Испании, однако спортивный директор видит в нем большой потенциал.

Кроме того, в списке возможных будущих покупок Рамона для Ромы фигурируют полузащитник Бешикташа Огузхан Озьякуп и 20-летний хавбек Эстудиантеса Сантьяго Аскасибар.

Сообщается, что Севилья не будет требовать у Ромы 5 млн евро отступных, прописанных в контракте Мончи, а отпустит его бесплатно из уважения к его долгой работе на благо клуба.