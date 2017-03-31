Испания

Главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли не скрывает своего желания поработать с лидером Барселоны Лионелем Месси.

Сампаоли оценил текущую форму Лионеля Месси и признался что очень хотел бы поработать со своим соотечественником.

"Я мечтаю о том, чтобы каждый день работать с Месси и следить за его игрой. Находиться в такой близости от Месси — невероятно, он сейчас в потрясающей форме", — признал Сампаоли.

"Кто не хотел бы поработать с Месси? Он ключевой игрок, и если помогать ему быть счастливым, то можно ожидать, что следующий матч будет выигран с вероятностью 95%".

"Когда-то в такой форме был Марадона и я их сравниваю. Когда Месси в хорошей форме — его команде очень тяжело проиграть", — добавил аргентинский специалист.

Стоит отметить, что руководство Севильи хотело бы продлить текущий контракт с Сампаоли.