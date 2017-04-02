Испания

Ветеран испанского футбола Аритц Адурис продолжает исправно забивать, несмотря на то, что ему уже 36 лет.

В 29-м туре чемпионата Испании Атлетик обыграл Осасуну 2:1. Первый гол в поединке забил Аритц Адурис. Этот гол стал для баска сотым в чемпионате Испании в составе команды из Бильбао.

Свои 100 голов Адурис забил за 239 игр в Ла Лиге.

Аритц со 146 голами занимает 23-е место в общем рейтинге бомбардиров чемпионата Испании за всю историю. Что касается действующих игроков, то здесь баск уступает только Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

Кроме Атлетика Адурис выступал также за Аурреру, Бургос, Вальядолид, Мальорку и Валенсию.