Испания

В услугах полузащитника Баварии Тиаго Алькантары лично заинтересован главный тренер Реала Зинедин Зидан.

По информации OK Diario, боссы Королевского клуба летом предпримут попытку подписать испанского полузащитника Баварии, так как Зидан является поклонником таланта Алькантары.

Ранее сообщалось о том, что Барселона заинтересована в приобретении Тиаго. Отметим, что испанец является воспитанником "сине-гранатовых".

Однако, Бавария ясно дала понять, что не собирается продавать своего футболиста меньше, чем за 90 миллионов евро.

Кроме того, Алькантара, который связан с мюнхенцами контрактом до 2019 года, недавно начал переговоры по продлению соглашения с Баварией.