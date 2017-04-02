По информации OK Diario, боссы Королевского клуба летом предпримут попытку подписать испанского полузащитника Баварии, так как Зидан является поклонником таланта Алькантары.

Ранее сообщалось о том, что Барселона заинтересована в приобретении Тиаго. Отметим, что испанец является воспитанником "сине-гранатовых".

Однако, Бавария ясно дала понять, что не собирается продавать своего футболиста меньше, чем за 90 миллионов евро.

Кроме того, Алькантара, который связан с мюнхенцами контрактом до 2019 года, недавно начал переговоры по продлению соглашения с Баварией.