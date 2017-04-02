Испания

Вратарь Валенсии Диего Алвес в очередной раз спас свою команду от гола с одиннадцатиметровой отметки.

В поединке 29-го тура Ла Лиги против Депортиво Алвес вновь отразил удар с точки и помог своей команде добыть победу со счетом 3:0.

Данный пенальти стал для 31-летнего вратаря уже пятым отбитым в нынешнем сезоне. Таким образом, из 50 одиннадцатиметровых ударов, назначенных в ворота Диего за всю его карьеру, он сумел парировать 24. Еще два пенальти завершились ударами в штангу и мимо.

Алвес является рекордсменом чемпионата Испании по отраженным ударам с точки – их у него 21.

Начиная с сезона 2013-2014 Диего парировал 11 пенальти – больше, чем любой другой вратарь из топ-5 чемпионатов.