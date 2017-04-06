Испания

В матче 30-го тура испанской Ла Лиги Эйбар на своем поле обыграл Лас Пальмас со счетом 3:1.

Гол Бебе и автогол Айтами позволили Эйбару уйти на перерыв с комфортным преимуществом. На 62-й минуте Лемос вернул интригу во встречу, но уже через четыре минуты Эйбар восстановил преимущество в два мяча.

Эйбар — Лас Пальмас 3:1

Голы: Бебе, 14, Айтами, 24 (автогол), Адриан, 66 (пенальти) — Лемос, 62

Эйбар: Йоэль — Капа, Рамис, Лежен, Луна — Эскаланте (Ривера, 61), Гарсия — Леон (Пенья, 88), Адриан, Бебе — Кике (Энрич, 82)

Лас Пальмас: Рауль — Симон, Айтами, Лемос, Лопеш — Монторо, Меса (Эрнан, 86) — Халилович, Виера (Боатенг, 72), Момо — Ливайя (Хесе, 78)

Предупреждения: Лежен, Гарсия — Ливайя, Лопеш, Симон, Меса, Хесе