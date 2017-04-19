Испания

Левый защитник мадридского Атлетико Филипе Луис получил травму руки в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Лестера.

Бразилец вышел в стартовом составе Атлетико на матч против Лестера и отметился результативной передачей в первом тайме, но был вынужден покинуть поле за 15 минут до конца основного времени.

В среду, 19 апреля, Филипе Луис прошел медицинское обследование, которое выявило у него перелом IV пястной кости правой руки.

Тем не менее, это не помешает защитнику играть и тренироваться, но ему придется делать это со специальной шиной на руке.