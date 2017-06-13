Испания

Наставник сборной Колумбии Хосе Пекерман высказался относительно положения полузащитника Хамеса Родригеса в мадридском Реале.

В завершившемся сезоне Хамес лишь 20 раз появился на поле в стартовом составе мадридцев во всех соревнованиях, что, по мнению его тренера в национальной команде, очень мало для столь одаренного игрока.

"Просто невероятно, что футболист такого уровня играет настолько редко", — сказал Пекерман.

"Его выступления и вклад в командную игру очень важны. У меня нет сомнений, что ситуация с его игровым временем разрешится тем, или иным способом".

"В сборной Колумбии он полностью предан своему делу и является одним из лидеров. Такое отношение Хамеса к делу для нас важно, ведь здесь мы всегда требуем от игроков выкладываться на 100 процентов".

"Я не хочу брать на себя ответственность и говорить ему, что делать. Хамес сам знает, как разрешить сложившуюся ситуацию", — подытожил наставник.

По слухам, в нынешнее межсезонье Родригес может покинуть Реал. Главными претендентами на хавбека являются Челси и Манчестер Юнайтед.