Испания

Полузащитник мадридского Реала Марко Асенсио считает, что в его команде не нашлось бы места для форварда Барселоны Лионеля Месси.

Марко Асенсио не думает, что Лионель Месси смог бы пробиться в состав мадридского Реала.

"Нашлось ли бы место для Месси в Реале? Не сейчас. У нас очень хорошая команда в ее нынешнем виде. Будет идеально, если наш состав останется неизменным", — сказал Асенсио.

По итогам прошедшего сезона мадридский Реал выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.