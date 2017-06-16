Испания

Экс-президент Барселоны Жоан Лапорта удивил всех, назначив Хосепа Гвардиолу, и положил начало самому успешному периоду в истории Блауграна.

Вспоминая период своего правления на Камп Ноу, бывший президент Барселоны Жоан Лапорта считает, что все началось с оскорбления, которое ему нанес Хосеп Гвардиола.

"Когда я в 2008 году спросил Гвардиолу, готов ли он возглавить первую команду Барселоны, он посмотрел на меня и сказал, что у меня не хватит смелости назначить его, сказал, что у меня нет яиц, — поведал Лапорта в интервью Sportsmail. – Но я прекрасно понимал, что для нас это беспроигрышный вариант и мы ничем не рискуем. Пеп – такой человек, который добьется успеха с любой командой. Когда мне говорят, что в Манчестер Сити у него дела пошли не очень, я отвечаю – подождите год".

"Если бы была моя воля, я бы сделал все возможное, чтобы он до конца своей тренерской карьеры оставался на Камп Ноу. Сейчас же я наслаждаюсь тем, как он работает в Премьер-лиге. Но его начало в Манчестере разительно отличалось от Барселоны. В Англии его встречали как мессию, а здесь он начинал под градом критических стрел. Я знал, что он сможет выиграть много, но он выиграл все…"

"Я помню, когда в Барселону пришел Йохан Кройфф. Мне было всего 11, и я не видел громких побед. И вдруг все изменилось. То же самое произошло и когда он стал тренером Барсы. Я не просто его фанат, я считаю его гением, лучшим игроком планеты своего времени, и именно его тренерские идеи стали началом рождения того стиля, который сейчас называют каталонским. Гвардиола стал достойным последователем".

"В чем было преимущество Гвардиолы перед Кройффом? В том, что в его команде был Лионель Месси, уже достигший своего пика. Если меня спросить, кого я считаю лучшими футболистами всех времен и народов, я скажу – Кройффа, Марадону и Месси. Но Месси сочетает в себе все лучшее, что было у первых двух, и еще имеет в своем арсенале много своего, которое недоступно никому другому. В 2006-м Интер был готов выплатить клаусулу за Месси в 150 миллионов евро, но я сказал тогда отцу Лионеля: "Вы можете посоветовать сыну согласиться на переход и выиграть финансово. Но он никогда не выиграет в Милане столько трофеев, сколько в Барселоне". И разве я ошибся?"

"Месси, Гвардиола и все остальные ребята принесли мне столько положительных эмоций, что я буду благодарен им до конца жизни. Трудно сказать, что стало самым памятным… Наверное, все-таки победа над Реалом на Сантьяго Бернабеу в 2009 году. 2:6 на табло и Карлес Пуйоль, целующий капитанскую повязку – эта картина до сих пор у меня перед глазами".

"И все-таки главная сила Барселоны в ее душе. В том, что малыш из Ла Масии проходит весь путь до главной команды, потом становится ее тренером, а там, глядишь, и президентом. Мне кажется, что со временем Гвардиола вернется в Барселону и станет ее президентом. Это будет здорово! Но сначала он должен добиться успеха в Манчестер Сити. И он обязательно его добьется!"

За время президентского правления Жоана Лапорты Барселона выиграла 4 чемпионата, Кубок и 3 Суперкубка Испании, 2 Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.