Испания

Президент мадридцев рассказал о переговорах с бразильским талантом.

Президент Галактикос Флорентино Перес заявил, что в 2013 году Неймар проходил медицинский осмотр в Мадриде.

"Неймар прошел медосмотр в Реале. Мы стремились переманить его в Мадрид, но потом увидели, что это нереально и вышли из сделки", – приводит слова Флорентино Переса goal.com со ссылкой на Onda Cero.

Напомним, что Перес продлил контракт с Реалом до 2021 года.70-летний функционер возглавлял Реал с 2000 по 2006 год. Затем он ушел на три года, вернулся в Мадрид в 2009 году. При Пересе Реал трижды побеждал в Лиге чемпионов.