Испания

Форвард Реала может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Нападающий Слиыочных Криштиану Роналду намерен сообщить руководству мадридцев о желании перебраться в ПСЖ. Об этом сообщает Marca.

Сообщается, что об этом португалец сообщит Флорентино Пересу сразу после окончания Кубка Конфедерации.

Недавно прокуратура Испании подала в суд жалобу на то, что Роналду систематически уклонялся от уплаты налогов и скрыл таким образом почти 15 млн евро. Затем последовала информация, что Роналду намерен покинуть Реал.