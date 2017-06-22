Испания

Полузащитник Ли Сын Ву может сменить Барселону на Дортмунд.

Один из лучших выпускников Ла Масии последних лет может покинуть Барселону, так и не дебютировав в первой команде.

Дортмундская Боруссия попытается приобрести 19-летнего Ли Сын Ву уже нынешним летом. Агент южнокорейца Пере Гвардиола сообщил, что руководство Шершней уже выходило на связь с каталонцами, сообщает Bild.

Ли дебютировал в Барселоне Б в сезоне 2015/16, но продлжал играть за юниорскую команду Барсы - Juvenil A.

Действующее соглашение Ли с каталонцами рассчитано до июня 2019 года, но в нем присутствует пункт о выкупе за 3 миллиона евро.