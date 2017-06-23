Испания

Полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо может оказаться в Барселоне.

Об интересе Барселоне к Куадрадо писали еще в октябре прошлого года. Тогда каталонцы с помощью Хуана хотели закрыть позицию правого защитника.

Интересно, что Куадрадо при этом является полузащитником и практически не играет в защите.

Как информирует Goal.com, сейчас Барселона снова раздумывает над трансфером игрока Ювентуса.

При этом приоритетом для блаугранас является защитник Арсенала Эктор Бельерин, однако каталонцы не хотят тратить слишком много денег. Именно поэтому сейчас Барса рассматривает кандидатуру Куадрадо, которого можно купить примерно за 30 миллионов евро.

Также издание отмечает, что сам игрок уже давно желает играть на позиции защитника.

В прошлом сезоне Куадрадо провел за Старую Синьору 45 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 10 ассистов.